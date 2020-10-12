Клычков заявил о бессмысленности перевода школьников на дистанционку

Родители, которые не хотят отпускать детей в школу, могут написать заявление на домашнее обучение, сказал губернатор

Заразившийся коронавирусом губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что не видит смысла переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом его попросили несколько подписчиков в ходе прямого эфира в Instagram.

«Смысл вводить дистанционку в школах <…> Во-первых, родители могут написать заявление на дистанционное обучение. Оно проводится на базе 37-й школы, для всех уроки ведутся централизованно в одно время <…> Во-вторых, где будут эти дети? В незакрытом «Гринне», — поделился соображениями Клычков.

ИА «Орелград»