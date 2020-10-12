На Орловщине стало больше «тяжелых» больных COVID-19

Лечебницы открывают дополнительные отделения для пациентов.

Количество госпитализированных с коронавирусом орловцев становится все больше, а характер заболевания – все сложнее. Об этом в интервью ОГТРК рассказал главврач больницы им. С.П. Боткина Александр Лялюхин. Он уточнил, что для лечения больных пришлось использовать еще один корпус, а медиков по-прежнему не хватает.

По информации Лялюхина, из-за увеличения числа госпитализированных больнице пришлось вернуться к работе «на два инфекционных корпуса». То есть как весной, когда пандемия только началась, пациентов с COVID-19 лечат в главном и инфекционном корпусах. Из-за дефицита кадров, который, впрочем, был и до пандемии, в больнице ощущается нехватка профильных врачей. Лялюхин рассказал, что на работу приглашают тех специалистов, которые помогали сотрудникам больницы в разгар первой волны пандемии.

При этом Лялюхин признал, что если раньше в Боткина забирали всех коронавирусных больных, даже бессимптомных, то теперь это «непозволительная роскошь». Сегодня госпитализируют только пациентов с тяжелыми пневмониями. Которых, по словам медика, стало больше. С чем это связано, врачи пока не знают.

По словам Лялюхина, пациентов больницы, а также амбулаторных больных лечат «в строгом соответствии с методическими рекомендациями Минздрава». Всем необходимым больница «обеспечена достаточно неплохо», сказал главврач. При этом он отметил, что из-за «ажиотажного спроса», связанного с подъемом заболеваемости, порой проблематично вовремя закупить необходимые лекарства.

Последние три дня в Орловской области фиксируется больше 100 новых больных COVID-19 в день. Общее число случаев достигло 9665. Прямо сейчас болеют 2008 человек, следует из инфографики федерального оперштаба.

ИА «Орелград»