На ремонт орловских дорог потратили 1,5 млрд рублей

12.10.2020 | 15:52 ЖКХ, Новости, Общество

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Дорожные службы уже начали готовиться к новому сезону.

На ремонт дорог в Орловской области ГУП «Дорожная служба» в 2020 году потратило 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель предприятия Сергей Музалев.

— В 2020 году «Дорожной службой» заключено 118 контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на общую сумму 1 млрд 562 млн рублей, что на 66 млн рублей больше, чем в 2019 году, — сообщил Музалев 12 октября на совещании в областной администрации.

Уже известно о 10 заключенных контрактах на ремонт дорог-2021. Сумма проторгованных лотов — 38,2 млн рублей.

Сейчас предприятие готовится к зимнему периоду. К 1 ноября предстоит заготовить пескосоляную смесь и завершить ремонт техники. Контракты на содержание дорог зимой на сумму 630 млн рублей заключены и с «Орелгосзаказчиком», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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