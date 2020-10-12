Орловцы стали реже посещать ломбарды

Но успели за полгода заложить имущества на 18,5 млн рублей.

Орловцы стали реже сдавать вещи в ломбарды. Об этом свидетельствуют данные статистики. Как рассказали в пресс-службе орловского отделения ЦБ, речь идет о почти двукратном снижении спроса на услуги ломабрдов в регионе.

Так, в первом полугодии 2020 года орловцы воспользовались услугами ломбардов 3290 раз. Это почти на 40% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, посчитали эксперты. При этом с начала года под залог имущества жители области получили займов на сумму 18,5 млн рублей. Это на 22,7% меньше, чем годом ранее.

Также в пресс-службе местного отделения ЦБ рассказали, что с 12 октября ломбардам запрещается выдавать займы на сумму больше оценочной стоимости заложенной вещи. Еще одно новшество: невостребованное имущество дороже 300 тыс. рублей теперь будут продавать только на открытых торгах. Кроме того, увеличивается разрешенное время для приема в залог — с 20 до 23 часов.

Орловцам напоминают, что иногда под ломбарды маскируются недобросовестные комиссионные магазины.

— Они оформляют договоры таким образом, что имущество юридически не является залогом. Это позволяет им продать это имущества в любое время. Кроме того, финансовые мошенники используют название ломбардов как прикрытие. Они предлагают гражданам стать инвесторами и заработать на займах, обещая высокий доход. Начиная с октября 2020 года ломбарды не смогут привлекать деньги от людей, которые не являются их участниками, — пояснили в пресс-службе регулятора.

Тем, кто обращается за займом в ломбард, необходимо проверить учредительные документы и свидетельство о регистрации юридического лица. В ломбард можно заложить любую ценную вещь: от ювелирного украшения до автомобиля. При этом нельзя заложить недвижимость: дачу или квартиру ломбард не имеет права принять в залог.

Чтобы не стать жертвой обмана, следует убедиться, что в наименовании организации присутствует слово «ломбард».

ИА «Орелград»