Под Орлом иномарка не пропустила ВАЗ

Водитель отечественного авто получил травмы.

В воскресенье, 11 октября в Ливнах произошло ДТП на перекрестке улиц Воронежской и Курской. Женщина за рулем «Форда Фокус» «не заметила» мужчину на ВАЗовской «девятке».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 16.00. 37-летняя водитель иномарки выехала на перекресток неравнозначных дорог со стороны улицы Курской. «Форд» столкнулся с «девяткой», которая двигалась со стороны улицы Дружбы Народов в направлении улицы Воронежской.

В аварии пострадал водитель отечественного авто. После осмотра медиков 23-летнего парня отправили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»