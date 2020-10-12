Под Орлом иномарка не пропустила ВАЗ

12.10.2020 | 12:03 Новости, Происшествия

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Водитель отечественного авто получил травмы.

В воскресенье, 11 октября в Ливнах произошло ДТП на перекрестке улиц Воронежской и Курской. Женщина за рулем «Форда Фокус» «не заметила» мужчину на ВАЗовской «девятке».

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 16.00. 37-летняя водитель иномарки выехала на перекресток неравнозначных дорог со стороны улицы Курской. «Форд» столкнулся с «девяткой», которая двигалась со стороны улицы Дружбы Народов в направлении улицы Воронежской.

В аварии пострадал водитель отечественного авто. После осмотра медиков 23-летнего парня отправили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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