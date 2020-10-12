Под Орлом напуганный арестом водитель заплатил крупный штраф

Мужчина задолжал 30 тысяч по исполнительному производству.

Подробности этой истории рассказали в управлении ФССП России по Орловской области. Ее «героем» стал житель Ливенского района, который не так давно угодил в неприятную ситуацию. Он сел пьяным за руль и в дороге был пойман сотрудниками ГИБДД. Факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был установлен в суде. Поскольку это было первое подобное правонарушение у данного водителя, его привлекли к административной ответственности.

Суд обязал «пьяного водителя» заплатить в доход государства штраф в размере 30 тысяч рублей и на полтора года лишил его водительских прав. На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Взысканием денег занимались судебные приставы Ливенского РОСП. Именно они и убедили гражданина заплатить штраф.

«Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснил ему, что уклонение от исполнения административного наказания влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов, — рассказали в пресс-службе УФССП. — Реакция мужчины была незамедлительной — на следующий день он полностью оплатил задолженность».

ИА «Орелград»