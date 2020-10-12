В аварии под Орлом пострадала водитель такси

Женщина не справилась с управлением.

Вчера, 11 октября на трассе Орел-Брянск произошло ДТП: машина «Дэу Нэксия», оклеенная в такси, вылетела с трассы и «приземлилась» в лесополосе.

За рулем автомобиля была 32-летняя женщина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. В ведомстве уточнили, что водитель такси не справилась с управлением, отчего машина оказалась в кювете с противоположной стороны трассы.

Сообщается, что в результате ДТП женщина получила травмы, ее доставили в ООКБ.

ИА «Орелград»