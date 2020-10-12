В Орле подорожало образование

Цены на учебу поползли вверх в сентябре.

В Орловской области в сентябре по сравнению с августом 2020 года цены и тарифы на услуги уменьшились на 0,2 процента. При этом, как отмечает Орелстат, несколько иная ситуация наблюдается в группе «Услуги образования».

Например, за сентябрь в регионе на 3,1 процента выросла плата за занятия на курсах профессионального обучения на 3,1, на 3,3 процента — за обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Еще более существенно поднялись цены в частных школах и вузах. Так, плата за обучение в негосударственных организациях общего образования и негосударственных организациях высшего профессионального образования за месяц поднялась на 10,1 и 14,3 процента соответственно.

В целом цены и тарифы на товары и услуги на потребительском рынке Орловской области в сентябре в среднем не изменились. При этом они поднялись на 2,8 процента по сравнению с декабрем 2019 года и на 3,9 процента – по сравнению с августом 2019-го.

Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,4 процента. Так, дороже стали мыло, мониторы для компьютеров, электроутюги, триммеры, мобильные телефоны, бытовые плиты, холодильники и другое.

ИА «Орелград»