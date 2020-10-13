Еще 110 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

13.10.2020 | 10:36 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Число случаев достигло 9775, жертв — 139

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 9775, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки диагноз подтвердился у 110 человек. Прямо сейчас болеет 2061 житель региона.

За прошедшие сутки выздоровели 55 человек, количество победивших вирус достигло 7575. Умерли два человека (139 всего).

Россия вновь обновила суточный рекорд прироста больных — за сутки диагноз подтвердился у 13 868 человек. Общее число случаев COVID-19 достигло 1 326 178. С начала пандемии выздоровели 1 031 785 пациентов (+7550), умерли 22 966 (+244).

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также диагноз COVID-19 подтвердился у спикера горсовета Орла Василия Новикова, сообщали СМИ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования