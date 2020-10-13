Еще 110 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

Число случаев достигло 9775, жертв — 139

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 9775, сообщил федеральный оперативный штаб. За сутки диагноз подтвердился у 110 человек. Прямо сейчас болеет 2061 житель региона.

За прошедшие сутки выздоровели 55 человек, количество победивших вирус достигло 7575. Умерли два человека (139 всего).

Россия вновь обновила суточный рекорд прироста больных — за сутки диагноз подтвердился у 13 868 человек. Общее число случаев COVID-19 достигло 1 326 178. С начала пандемии выздоровели 1 031 785 пациентов (+7550), умерли 22 966 (+244).

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также диагноз COVID-19 подтвердился у спикера горсовета Орла Василия Новикова, сообщали СМИ.

ИА «Орелград»