Орловцам разрешили охоту на кабана на «афганских» угодьях

13.10.2020 | 16:18 Новости, Общество

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В Орловской области вступил в силу приказ о добыче кабана.

Приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов издал руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин. Речь идет о добыче кабана обоих полов и всех возрастов. Внеплановая охота разрешена из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней.

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов установлен с 12 октября по 30 декабря 2020 года. Добывать кабана разрешено «способами, исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания». При этом разрешено использование собак охотничьих пород и живоловушек, а также охотничьего огнестрельного оружия.

Юрий Мишустин установил и территорию, на которой дозволена внеплановая охота: охотничьи угодья Заводского отделения Орловской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

ИА «Орелград»

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