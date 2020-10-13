Орловцы «вложили» 8,7 млрд рублей во внебюджетные фонды

В областной столице заявили о росте страховых сборов.

В Орле сохраняется положительная динамика поступлений во внебюджетные фонды. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области. Согласно приведенным сведениям, за 9 месяцев текущего года в областной столице во внебюджетные фонды было собрано страховых взносов на 8,7 миллиарда рублей. Прошлогодний уровень превышен на 2,6 процента, или на 217,3 миллиона рублей.

«Лидером по поступлениям являются платежи по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, — сообщает региональное управление ФНС. — Поступления составили 6,4 миллиарда рублей, или 102,5 процента к уровню прошлого года с ростом на 153,9 миллиона рублей».

Поступления по страховым взносам в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования по сравнению с предыдущим годом выросли на 72,8 миллиона и превысили отметку в 1,5 миллиарда рублей. В то же время поступления в Фонд социального страхования составили 774,5 миллиона, или 98,8 процента по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

ИА «Орелград»