Орловец наворовал целую сумку продуктов, но попался

Росгвардейцы поймали магазинного вора. Он оказался рецидивистом.

В одном из сетевых супермаркетов на улице Металлургов в Орле поймали магазинного вора. 51-летний мужчина набил разными товарами целую сумку и попытался пройти с ней мимо кассы. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

В силовом ведомстве пояснили, что росгвардейцы прибыли в магазин по сигналу тревоги. Вора обнаружили сами сотрудники торговой точки. Их внимание привлек мужчина, который складывал товар с полок в свою сумку, а потом прошел через кассовый терминал и направился к выходу.

Росгвардейцы отвезли мужчину в полицию. Выяснилось, что ранее тот неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. По каким именно статьям, не сообщается.

ИА «Орелград»