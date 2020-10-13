Орловец наворовал целую сумку продуктов, но попался

13.10.2020 | 11:44 Новости, Происшествия

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Росгвардейцы поймали магазинного вора. Он оказался рецидивистом.

В одном из сетевых супермаркетов на улице Металлургов в Орле поймали магазинного вора. 51-летний мужчина набил разными товарами целую сумку и попытался пройти с ней мимо кассы. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

В силовом ведомстве пояснили, что росгвардейцы прибыли в магазин по сигналу тревоги. Вора обнаружили сами сотрудники торговой точки. Их внимание привлек мужчина, который складывал товар с полок в свою сумку, а потом  прошел через кассовый терминал и направился к выходу.

Росгвардейцы отвезли мужчину в полицию. Выяснилось, что ранее тот неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. По каким именно статьям, не сообщается.

ИА «Орелград»

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