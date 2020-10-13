Орловская чиновница предупредила реконструкторов о риске лишиться лошадей

13.10.2020 | 14:20 Новости, Общество

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Липчане восстановили исторический маршрут из Орла в Елец.

Липецкие реконструкторы воссоздали кавалерийский переход из Орла до Ельца. Они повторили путь, который в 1909 году прошли офицеры 17-го Черниговского и 18-го Нежинского гусарских полков во главе с Великим Князем Михаилом Романовым. В Орловской области их честно предупредили, что тут за конями нужен глаз да глаз.

Подробности перехода в соцсети рассказал один из участников реконструкции. Александр Карасев рассказал, что за пять дней участники перехода преодолели 200 километров. Идти решили тем же маршрутом, что описан в статье «Вестника русской конницы» за 1911 год. «Там подробно описывался маршрут кавалерии, обозначены места остановок и рассказывалось, как встречали гостей местные жители», — рассказал Карасев.

Вслед за «Вестником» в своих путевых заметках Карасев отметил интересный эпизод пребывания кавалерии на Орловщине. Так, в селе Ломовое Залегощенского района реконструкторов радушно встретила глава сельского поселения Елена Галкина. «Вареный картофель и домашние котлеты от Елены Михайловны просто огонь», — пишет Карасев. Он рассказал, что Галкина честно предупредила гостей «о возможных проблемах во время стоянки».

Как выяснилось, жители окрестных сел «иногда уводят скот по ночам», и эту проблему «пока не удается решить». Из-за страха остаться без коней на Орловщине реконструкторы приняли решение усилить караул и чаще его менять. Карасев рассказал, что в итоге все обошлось. А  местные жители «были настроены крайне позитивно» и «почти до 3-х часов ночи приходили к нам расспрашивали о походе, о лошадях».

По словам Карасева, на  подготовку похода ушло 3 года, так как «пришлось проводить серьезную поисковую работу населенных пунктов указанных в статье, некоторые перестали существовать, некоторые сменили название». В реконструкции приняли участие кавалеристы из Ельца, Москвы, Рязани.

ИА «Орелград»

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