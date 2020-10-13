Орловский сенатор выступил за ужесточение ограничений по COVID-19

13.10.2020 | 8:46 Новости, Общество

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Круглый призвал закрыть общепит и усилить масочный режим.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый выступил за ужесточение карантинных мер. Он уверен, что из-за ухудшения эпидобстановки следует вернуться к ограничениям, введенным во время первой волны коронавируса. В частности, закрыть кафе и рестораны, а также ужесточить масочный режим.

В интервью каналу «Россия 24» о ситуации с COVID-19 Круглый заявил, что «пора вводить более жесткие карантинные меры». По мнению сенатора, необходимо закрыть рестораны и кафе, ограничить работу торговых центров.

Круглый признался, что сам давно не пользовался метро, но уверен, что общественный транспорт «представляет существенную опасность». Он призвал «ужесточать масочный режим».

Напомним, вчера заразившийся коронавирусом губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что «новый «карантин» будет смертельным для экономики», а вводить «дистанционку» в школах не имеет смысла, потому что «дети будут в «Гринне» и на улицах». При этом в Орловской области с 12 октября снова появились заградпосты на границах с соседними областями. Также усилен контроль за соблюдением масочного режима, в том числе в транспорте и общепите.

ИА «Орелград»

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