Орловским организациям рекомендовали «удалиться» из-за коронавируса

13.10.2020 | 13:49 Новости, Общество

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Перейти на дистанционный режим работы рекомендовал региональный оперштаб.

В Орловской области организациям рекомендовали возобновить дистанционное оказание услуг гражданам. Такое решение приняли на очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации и принято «с целью минимизации контактов среди посетителей». Перейти на дистанционный режим работы должны медицинские организации, учреждения социального обслуживания населения, многофункциональные центры по оказанию госуслуг, банковские организации, организации коммунального обслуживания населения.

— Рекомендовано организовать оказание услуг по предварительной записи, с интервалом между приемами посетителей, — рассказали в пресс-службе облправительства.

ИА «Орелград»

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