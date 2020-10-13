Орловскому бизнесу рассказали хорошие новости

13.10.2020 | 15:50 Новости, Экономика

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Деньги, излишне уплаченные в бюджет, теперь могут быть использованы более рационально.

С октября изменились правила зачёта переплаты по налогам для бизнеса. Это особенно важно знать предпринимателям, которые освобождены от налоговых платежей за II квартал 2020 года как пострадавшие от коронавируса.

До 1 октября 2020 переплату по налогу можно было зачесть только в счёт налога одного вида. Теперь зачесть переплату в счет будущих платежей или погасить задолженность можно по разным налогам. Независимо от того, в какой бюджет РФ они зачисляются. Например, переплату по НДФЛ можно зачесть в счет уплаты транспортного налога, налога на имущество или начисленных пеней. Налоговые органы могут провести зачет самостоятельно или по заявлению налогоплательщика.

Стоит отметить, что такой зачет не распространяется на излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы (п. 1.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ).

Полезно для бизнеса и то, что ФНС обязана уведомлять налогоплательщика о наличии на его лицевом счету излишне уплаченной суммы по налогу. Налоговые органы должны сообщать о переплате в 10-дневный срок с момента её выявления.

Распорядиться переплатой можно тремя способами: вернуть на свой расчётный счёт; зачесть в счёт будущих платежей; погасить задолженность по другим налогам, уплатить пени или штрафы.

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ИА «Орелград»

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