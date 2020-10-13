Под Орлом раскрыли дело о таинственно пропавшем золоте

13.10.2020 | 9:00 Новости, Общество

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Виновником загадочного исчезновения оказался местный житель.

Орловский районный суд поставил точку в расследовании, которое было проведено по заявлению местного жителя. Он заявил в полицию о том, что у него пропала дорогая золотая цепочка, стоимость которой была оценена более чем в 75 тысяч рублей.

Выяснилось, что владелец цепочки сам дал ее своему сыну – временно поносить. Дело в том, что того пригласила к себе в гости на дачу девушка. Возможно, парень хотел произвести на нее впечатление. Ближе к вечеру на дачу приехало еще несколько человек. Вместе они до глубокой ночи распивали спиртное.

Временный обладатель цепочки настолько набрался, что его пришлось вести в дом. По пути он дважды падал. Видимо, во время очередного падения цепочка соскользнула с его шеи и упала на клумбу. Там ее нашел один из гостей. Он знал, кому принадлежит драгоценность, но не вернул ее.

Молодой человек прикарманил украшение, а затем отвез его в Брянск, где продал на рынке скупщику за 55 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды. Впрочем, вскоре все раскрылось. Злоумышленнику повезло – в суд поступило ходатайство следователя о прекращении уголовного преследования. В результате он был наказан судебным штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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