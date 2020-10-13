Тысячи сигарет арестовали в Орле

Табачная продукция продавалась без средств идентификации.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о проверках и контрольных мероприятиях, проведенных в сфере оборота табачной продукции. В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2020 года в России была введена обязательная маркировка таких товаров средствами идентификации. Требования к ней утвердило правительство страны.

Сообщается, что с тех пор в Орловской области по обращениям граждан было проведено 12 административных расследований, проверено 43 объекта и 6943 единиц табачной продукции. Всего было снято с реализации и арестовано 1731 единицы табачной продукции, которой торговали без упомянутых выше средств идентификации. Общая сумма арестованного товара составила почти 140 тысяч рублей.

«В отношении виновных лиц составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, — добавили в управлении Роспотребнадзора. – Они были направлены для рассмотрения в суд».

Суды вынесли уже два постановления о привлечении виновных к административной ответственности. Таковыми были признаны индивидуальные предприниматели, получившие штрафы. Кроме того, арестованная у них табачная продукция была конфискована.

ИА «Орелград»