В Орловской области проверили школьное питание

13.10.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Мониторинг в регионах провели депутаты и активисты. 

«Единая Россия» подвела итоги мониторинга обеспечения школьников горячим питанием в регионах. Краткий отчет опубликован на официальном сайте регионального отделения этой партии. Сообщается, что мониторинг проходил в течение сентября. В нем участвовали родители, депутаты, активисты, а также представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли не только качество и полноту порций, но и состояние пищеблоков.

«Главный вывод — существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет, — говорится в сообщении партийного реготделения. — Деньги из федерального бюджета на эти цели поступили в регионы в полном объеме. Более 80 процентов школ готовят горячие завтраки и обеды самостоятельно, около 18 процентов привозят еду, еще полтора процента кормят детей в других столовых. Непосредственно рацион питания в школах не вызвал нареканий».

В Орловской области, как было установлено в рамках мониторинга, около 96 процентов пищеблоков самостоятельно организуют питание, а остальные школы привлекают для этого сторонние организации. В каждой из них разработаны и утверждены два варианта меню, блюда в которых не повторяются в течение 12 дней. Кроме того, сейчас на утверждении находится третий вариант меню. Он позволит кормить школьников с учетом их индивидуальных потребностей.

«Организаторы проводят большую работу над меню, стараясь сделать его разнообразным и сбалансированным, — говорит координатор проекта «Новая школа» в Орловской области Ирина Гоцакова. — Ведут свою работу и комиссии, в которые входят родители и представители школьной общественности — они следят за качеством приготовления пищи».

ИА «Орелград»

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