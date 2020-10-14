Директор интерната под Орлом купила себе ноутбук за бюджетный счет

В суд передадут дело по статье о мошенничестве.

Директора Крутовской школы-интерната для детей-инвалидов будут судить за мошенничество. Следствие доказало, что руководитель интерната закупала технику для учреждения по завышенной цене. А разницу – тратила на себя.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, в 2018 году обвиняемая, используя свое служебное положение, организовала закупку электронной техники для нужд интерната. Причем — по завышенным ценам. Разница составила более 25 тысяч рублей. На эти деньги обвиняемая купила себе ноутбук и оплатила часть стоимости телевизора. Ущерб следователи отнесли на счет департамента образования Орловской области.

Сообщается, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовятся передать в суд.

ИА «Орелград»