Клычков закрыл на карантин холодильник

14.10.2020 | 7:00 Новости, Общество

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Продукция с АЧС выявлена на одном из предприятий в Орле

Губернатор Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Карантин введен на основании представления Орловской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Неблагополучной по африканской чуме свиней признана территория холодильного помещения склада, находящегося в пользовании, на правах аренды, общества с ограниченной ответственностью «Агент-Сервис». Данный объект расположен на улице Автовокзальной. Он официально признан инфицированным.

Указом губернатора запрещено посещение этой территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, в том числе по обслуживанию склада. Также исключение сделано для специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации инфицированного объекта.

Запрещена и реализация продукции животноводства, изготовленной на предприятии общества с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Бобровский» из Воронежской области. Вероятно, в ней был выявлен вирус АЧС. Кроме того, губернатор утвердил план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни по Орловской области.

ИА «Орелград»

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