Неуловимый грузовик нашли в Орле

Приставы арестовали грузовой прицеп крупного должника.

В Орле судебные приставы-исполнители арестовали грузовой прицеп, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России, это имущество пришлось изрядно поискать. ИП задолжал крупную сумму по налогам, его долг немногим не дотянул до 600 тысяч рублей. Погашать его добровольно бизнесмен явно не стремился.

«На требования о явке на прием в отделение судебных приставов мужчина не реагировал, по месту регистрации застать должника судебным приставам не удавалось», — отметили в управлении ФССП.

Чтобы понудить должника начать исполнять свои обязательства, приставы ограничили его в праве выезда за рубеж и арестовали банковские счета. Но этого оказалось недостаточно. Тут приставы узнали, что у должника имеется грузовой прицеп. Однако ИП скрывал его от них, опасаясь, что это имущество тоже может быть арестовано. Пришлось заводить розыскное дело.

«В результате комплекса мероприятий, проведенных судебными приставами, осуществляющими розыск, удалось получить информацию о местонахождении имущества, принадлежащего должнику, — пояснили в УФССП. — В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель произвел арест грузового прицепа».

В ближайшее время будет проведена оценка арестованного имущества, после чего его планируется выставить на торги, а выручку направить в счет взыскания долга.

ИА «Орелград»