Орловец засудил друга из-за ДТП

Вступил в силу приговор Урицкого районного суда.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по ч.2 ст.264 УК РФ. Его признали виновником ДТП, которое произошло в декабре 2019 года на автодороге Орел — Брянск. Молодой человек сидел за рулем автомобиля «Рено Дастер», а рядом, на пассажирском сидении, находился его друг.

Было установлено, что водитель превысил максимально допустимую скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Водитель очнулся уже в областной клинической больнице, где ему сообщили, что его пассажир находится в еще более тяжелом состоянии.

К счастью, ни один из участников этой аварии не погиб, но пассажиру до сих пор приходится проходить сложный курс лечения. Водитель свою вину признал, а суду удалось с его слов и слов очевидцев восстановить хронологию событий. Так, оказалось, что в тот роковой день подсудимый приехал в гости к своему другу.

За пару часов они выпили две бутылки водки, после чего решили куда-то поехать. Куда и зачем – этого ни подсудимый, ни потерпевший вспомнить так и не смогли. Факт в том, что они все-таки сели в машину и отправились в поездку, которая завершилась трагично.

Подсудимый рассказал, что помогает семье своего друга деньгами. Тем не менее в суде потерпевший заявил иск о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 1 миллион рублей. В обоснование иска он указал, что уже не может вернуться к привычной жизни, трудиться и заботиться о своей семье. Подсудимый исковые требования признал, но не согласился с размером требований.

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и на 2 года лишил права управлять транспортным средством. Отбывать наказание водитель будет в колонии-поселения. Иск потерпевшего был удовлетворен частично. Подсудимого обязали выплатить ему 700 тысяч рублей. Кроме того, по иску прокурора с подсудимого в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования взыскали около 182 тысяч рублей, затраченных государством на лечение потерпевшего.

ИА «Орелград»