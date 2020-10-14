Под Орлом запретили уничтожать похоронные книги

Чиновников обязали беречь книги регистрации захоронений.

Администрация Ливенского района утвердила порядок ведения книг регистрации захоронений. Они ведутся органами местного самоуправления. В таких книгах должно быть зарегистрировано каждое захоронение, произведенное на местном кладбище. Поэтому они являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.

Как следует из постановления, книги регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью главы и печатью органа местного самоуправления. На каждое кладбище ведутся отдельные книги со своим порядковым номером. Внесение записи производится в день захоронения умершего. Заполнять книги разрешено от руки как чернилами, так и шариковой ручкой, но в них не должно быть помарок и подчисток.

Храниться они должны в запирающихся шкафах, предохраняющих документы от пыли и воздействия солнечного света, или в специально отведенных для этой цели помещениях, отвечающих архивным требованиям сохранности документов. Не допускается хранение документов в ветхих, сырых, неотапливаемых и не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям помещениях.

Уничтожение книг регистрации запрещается. Законченные книги должны храниться в уполномоченном органе местного самоуправления в течение 5 лет, по истечении чего их надлежит сдать на постоянное хранение в муниципальный архив.

ИА «Орелград»