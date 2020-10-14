Светлана Тихоновская рассказала о «диагностике» в орловских школах

Регион готовится к проведению диагностических работ по учебным предметам.

Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, речь идет о проведении диагностических работ по учебным предметам в 10-х классах. В учреждении прошло специальное совещание, посвященное подготовке к этому мероприятию. Кстати, оно было организовано в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие муниципальные координаторы государственной итоговой аттестации, директора школ и школьные же организаторы диагностических работ.

С организационно-технологическими вопросами проведения оценочной процедуры их ознакомила Светлана Тихоновская, начальник отдела обеспечения государственной итоговой аттестации регионального Центра. По ее словам, общая задача заключается в том, чтобы провести диагностические работы объективно и без сбоев.

«При этом важно помнить о соблюдении необходимых мер профилактики для предотвращения распространения COVID-19», — отметила Светлана Тихоновская.

В региональном Центре добавили, что диагностические работы будут проводиться на базе общеобразовательных организаций, в которых обучаются школьники, с 15 по 27 октября 2020 года.

ИА «Орелград»