В Орле из реки вытащили енотовидную собаку

Животное нашли в районе Детского парка.

В Сети рассказали о спасении енотовидной собаки в Орле. Животное вытащили из воды в районе Детского парка. Как оно там оказалось, неизвестно. Комментаторы предполагают, что собака могла сбежать с зоовыставки.

— Вчера вечером в районе детского парка из реки была спасена енотовидная собака. Возможно, домашняя (шёрстка ухоженная, поведение уравновешенное). Если кто-то располагает сведениями о хозяине или готов приютить — напишите! – такой подписью сопроводил фото найденного животного пользователь «ВКонтакте» Роман Неверов.

В комментариях орловцы предполагают, что енотовидная собака могла сбежать из зоопарка в Детском парке. «А что, их выселили? Насколько я помню, до ремонта парка был вольер с ними», — написал один из пользователей.

Другие также советуют обратиться к администрации парка. Впрочем, есть и те, кто рекомендовал сдать животное «на шкурку» и даже указал конкретную цену такой сделки.

ИА «Орелград»