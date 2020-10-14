В Орле забраковали каждый четвертый пакетик с семенами для дачников

Специалисты выявили более 110 тысяч пакетов с просроченными документами.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвело итоги своей работы в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений за 9 месяцев 2020 года. За отчетный период времени специалисты этого ведомства провели 203 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 51 внеплановую проверку по различным обращениям.

Сообщается, что всего было проконтролировано более 455,5 тысячи пакетов с семенами овощных культур. Из них у 113,5 тысячи пакетов документы на посевные качества оказались просроченными. Кроме того, инспекторы сняли с реализации 10,2 тысячи пакетов семян, сорта которых не включены в Госреестр.

«Из 11,5 тысячи саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, проверенных на рынках и ярмарках выходного дня, на 95 процентов продавцы не имели документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — В результате проведенных мероприятий было выявлено 205 нарушений, из них устранено — 135. По выявленным нарушениям составлено 360 протоколов. Управлением вынесено 351 постановление о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

Общая сумма штрафов, наложенная на правонарушителей, составила 194,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»