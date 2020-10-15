18-летний орловец увез из гостей 4 велосипеда

15.10.2020 | 11:47 Новости, Происшествия

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Один из них он за ненадобностью утопил.

Орловские полицейские раскрыли кражу велосипедов в поселке Красная Звезда. В один вечер здесь пропали сразу 4 двухколесных средства передвижения, одно из которых – детское. Как выяснилось, их украл 18-летний житель Залегощенского района, который приехал в Красную Звезду погостить у друзей.

Еще до заявления о краже кто-то из местных жителей забил тревогу. В полицию сообщили о легковушке, буквально набитой велосипедами, которая поздно ночью выезжала из поселка. Вычислить злоумышленника не составило труда. Парень уже сознался в преступлении и рассказал, где спрятал похищенное.

Установлено, что собравшись уезжать из гостей, он увидел оставленные кем-то велосипеды и решил их увезти. Два из них юноша погрузил в багажник, детский — в салон, еще один закрепил срезанной тут же бельевой веревкой на крыше легковушки. Зачем он украл детский велосипед, вообще непонятно: вор признался, что выбросил его в водоем. Один из взрослых велосипедов он оставил себе, а два других хранил у знакомого. Похищенное уже вернули владельцам, а местонахождение детского велосипеда пока устанавливается.

На парня завели уголовное дело по статье о краже. Он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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