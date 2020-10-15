Через Орел в Крым пустят прямой поезд

Продажа билетов уже открыта.

В Крым можно будет уехать прямым поездом из Орла. С 23 октября пассажирские составы «Таврия» начнут курсировать между Крымом и Орловской, Смоленской и Брянской областями. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис «Экспресс».

Как стало известно, поезда № 374/373 из Симферополя в Смоленск будут курсировать с разной периодичностью и пройдут через Брянск, Орел, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. В составах будут как купейные, так и плацкартные вагоны.

Первый поезд из Смоленска в Крым отправится 25 октября в 18.50. В Симферополь он прибудет 27 октября в 22.10.

На сайте tutu.ru уже открыта предварительная продажа билетов со станции Лужки Орловские. Сообщается, что расписание может меняться. Средняя цена билета до Симферополя от Орла составляет около 3-4 тыс. рублей. Из Лужков состав отправляется в 03.39 и прибывает в Крым на следующий день в 22.10. Время в пути – 1 день 18 часов.

«Российская газета» напоминает, что для пассажиров, что покупают билеты в интернете с помощью карт «Мир», предусмотрен кэшбэк в размере трех процентов при оплате билетов на сумму от 4 760 рублей на сайте компании до 1 ноября 2020 года.

ИА «Орелград»