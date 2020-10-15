Энергетики призвали орловцев ограничить личное общение

Компания рекомендует воздержаться от посещения своих офисов.

«Орловский энергосбыт» обратился к жителям Орловской области с рекомендацией воздержаться от посещений своих клиентских офисов. Энергетики объясняют это необходимостью профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, они указывают на сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями. В связи с этим компания настоятельно просит своих клиентов для получения услуг пользоваться дистанционными сервисами.

«В период пандемии гарантирующий поставщик существенно расширил функционал онлайн-сервисов, — пояснили в «Орловском энергосбыте». — Клиенты компании могут получить все услуги, доступные в клиентских офисах, не выходя из дома. С помощью сервисов можно не только оплатить начисления, передать показания или получить консультацию, но даже заказать справку об отсутствии задолженности, переоформить или открыть лицевой счет».

Обращают внимание энергетики и на то, что при оплате электроэнергии через сервисы компании комиссия с простых граждан не взимается. Перечень дистанционных сервисов можно найти на официальном сайте энергосбыта. Отметим, что очный прием клиентов по-прежнему ведется, но только по предварительной записи.

ИА «Орелград»