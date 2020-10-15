Мэрия Орла спустит в канализацию 17 миллионов рублей

15.10.2020 | 12:07 ЖКХ, Новости

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Объявлен тендер на услуги по удалению сточных вод из областной столицы.

Администрация Орла выступила в роли организатора закупки на оказание услуг по содержанию и ремонту ливневой канализации. В роли заказчика выступит муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Мэрия выделит ему более 17,5 миллиона рублей на закупку – в таком размере установлена начальная максимальная цена контракта. Поиск подрядчиков продлится до 21 октября.

К конкурсной документации прилагается обоснование начальной цены и техническое задание. Согласно последнему работы по удалению сточных вод из областной столицы должны проводиться с момента заключения контракта и по 31 декабря 2020 года. В частности, техзаданием предусмотрена промывка канализационных трубопроводов спецмашинами и очистка колодцев от грязи с последующей ее погрузкой и перевозкой на 10 км.

Кроме того, подрядчику предстоит выполнить демонтаж устаревших и монтаж новых люков, установку чугунных решеток, регулирование высоты крышек колодцев, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и другие виды работ, вплоть до заливки бетоном трещин и провалов.

Также в городе должна пройти ревизия состояния дождевой канализации, в ходе которой планируется выявить смотровые и дождеприемные колодцы, нуждающиеся в ремонте или заасфальтированные во время дорожного ремонта. В последнем случае подрядчик должен будет «освободить» люки. Также ему предпишут «весь осадок загрязнения, образуемый при промывке и очистке, вывозить немедленно, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части».

ИА «Орелград»

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