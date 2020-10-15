Орловец напал на полицейского, который пытался его успокоить

15.10.2020 | 14:57 Новости, Происшествия

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Злоумышленник был пьян и буянил возле дома.

Орловские следователи завели дело на 31-летнего орловца, который напал на полицейского. Страж порядка прибыл по вызову, чтобы унять нарушителя общественного порядка.

Сообщается, что инцидент произошел в сентябре 2020 года в Железнодорожном районе Орла. Вместо того, чтобы утихомириться, пьяный местный житель «применил физическую силу» против вызванного очевидцами его дебоша полицейского.

Мужчину обвинили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Теперь дебоширу грозит штраф до 200 тысяч рублей либо срок до 5 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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