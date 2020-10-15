Полиция в Орле призвала «ловить» юных байкеров

Полицейские расклеили во дворах Орла специальные памятки

В Орле продолжается акция «Сообщи о несовершеннолетнем водителе, спаси жизнь!». Как пояснили в пресс-службе управления ГИБДД по Орловской области, в ее рамках полицейские «призывают родителей и общественность уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей мопедов и скутеров». Организаторы обращают внимание на то, что обычно осенью количество юных водителей заметно сокращается. Однако в этом году «бабье лето» затянулось, и юноши не спешат загонять мотоциклы в гараж. По мнению специалистов, они представляют угрозу как для окружающих, так и для самих себя.

«Мотоцикл, в отличие от автомобиля, обладает другой спецификой движения, — говорят в УГИБДД. — Многие родители, стараясь порадовать своих детей, покупают им мотоциклы, мопеды и квадроциклы, забывая об угрозе, которая за этим стоит. Родители не всегда принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения».

Кроме того, подростки зачастую «одалживают» со спросом и без него мотоциклы у своих старших родственников и довольно часто не надевают защитные шлемы. В УГИБДД пояснили, что стартовавшая в Орле социальная акция призвана обратить внимание общественности на эту проблему. Так, полицейские уже расклеили во дворах Орла специальные памятки с контактными данными. Также сотрудники отдела ГИБДД по городу Орлу проводят профилактические беседы и напоминают родителям и подросткам об административной ответственности за правонарушения. Кстати, за водителей младше 16 лет ее несут их законные представители.

«Транспортное средство в этом случае задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому подростку принимаются меры профилактического воздействия», — напомнили полицейские.

ИА «Орелград»