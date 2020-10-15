В Орле будут судить несостоявшегося убийцу

15.10.2020 | 9:18 Новости, Происшествия

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Потерпевший от разбушевавшегося орловца выжил только благодаря врачам.

Орловские следователи готовы передать в суд уголовное дело 38-летнего жителя Орловского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. До обвинения в убийстве был один шаг: жертва злоумышленника выжила лишь благодаря врачам.

Конфликт между несостоявшимся убийцей и его жертвой произошел в июле этого года. Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, 38-летний орловец и его 61-летний знакомый вместе выпивали. В какой-то момент разгорелась ссора, и молодой мужчина набросился на старшего товарища, нанося удары в голову и тело.

— Потерпевший выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, — уточнили в пресс-службе силового ведомства.

ИА «Орелград»

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