В Орле мэрии указали на опасные для детей дороги

Безопасность передвижения школьников обсудили общественники и ГИБДД.

В Орле прошел «круглый стол», участниками которого стали полицейские и общественники. Как пояснили в пресс-службе управления МВД России по Орловской области, они обсудили безопасность передвижения школьников в учебные заведения и обратно домой. По итогам заседания были «сформированы предложения по улучшению школьных маршрутов и реестр опасных участков вблизи образовательных учреждений».

«В ходе обсуждения участники отметили, что имеются участки дорог, которые вызывают беспокойство в связи с недостаточным освещением у родителей детей, посещающих детские сады и школы», — уточнили в пресс-службе УМВД.

С кратким отчетом о результатах обследования «детских маршрутов» выступила Светлана Ветрова, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу. По ее словам, его провели сотрудники отделения дорожного надзора. В результате в отношении «Управления коммунальным хозяйством города Орла» было составлено четыре административных протокола.

Кроме того, было выдано 27 предписаний об устранении выявленных недостатков, а в администрацию города Орла было внесено четыре представления. Информация об этом была направлена и в прокуратуру. При этом участники заседания отметили, что ранее «сотрудникам ОГИБДД совместно с активистами ОНФ удалось добиться оборудования практически всех пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений средствами безопасности дорожного движения».

ИА «Орелград»