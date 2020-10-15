В Орле питаться по минимуму стало проще

Минимальный продуктовый набор в регионе подешевел на 3 процента.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области стоимость условного минимального набора продуктов питания на конец сентября текущего года составила 3923,14 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом августа 2020 года она снизилась на 3,1 процента. При этом в целом по региону цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,4 процента.

Специалисты объясняют это фактором сезонности. На общую тенденцию заметно влияют овощи, плоды и фрукты, которые в период сбора урожая традиционно падают в цене. Вот и в сентябре в Орловской области плодоовощная продукция подешевела в среднем на 9,2 процента.

Наибольшее падение цен зафиксировано на продукты, которые производят в самом регионе.

Так, на 16,5-21,9 процента сбавили в цене столовая свекла, репчатый лук, яблоки, картофель, виноград, капуста белокочанная и морковь. Привозные груши, апельсины и лимоны подешевели на 6,6-9,7 процента. В то же время зафиксировано повышение цен на свежие огурцы и помидоры — на 2,8-4,6 процента. Но и это объяснимо – их сезон уже прошел, и грунтовая продукция постепенно замещается на прилавках тепличной.

«Отмечено снижение цен на молоко питьевое цельное пастеризованное, йогурт, сельдь соленую, окорочка куриные, кальмары мороженые, кофе натуральный в зернах и молотый — на 1,3-1,9 процента, — следует из сообщения Орелстата, — на овсяные хлопья, крупу манную, чай зеленый, мясо индейки, горох и фасоль и шоколад — на 2-5,9 процента. В тоже время выросли цены на масло подсолнечное на 5,9 процента и сахар-песок — на 8,7 процента».

ИА «Орелград»