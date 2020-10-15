В Орловской области начались аресты обуви

Продукция снимается с продажи из-за нарушения новых обязательных требований.

В текущем году в Орловской области проведено уже 17 административных расследований, в ходе которых было проверено 2655 пар обуви. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка средствами идентификации обувных товаров. Правила установило правительство страны. Сейчас в регионах проверяют, как они исполняются.

Так, в Орловской области по результатам вышеуказанных расследований было арестовано и снято с реализации 189 пар обуви общей стоимостью 275,45 тысячи рублей. В отношении виновных лиц было составлено 16 административных протоколов, которые направили в суды на рассмотрение. Примечательно, что все расследования были проведены «на основании поступивших обращений потребителей».

На текущий момент суды рассмотрели уже шесть административных материалов. В результате виновными в совершении правонарушений были признаны пять индивидуальных предпринимателей и одна организация. Совокупный штраф, наложенный на них, составил 66 тысяч рублей. Кроме того, у них конфисковали арестованную обувь.

ИА «Орелград»