За полтора месяца 170 орловских школьников заболели COVID-19

15.10.2020 | 18:37 Новости, Общество

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Также коронавирус обнаружили у 25 детсадовцев

С начала учебного года 170 школьников и 25 воспитанников детских садов Орловской области заболели COVID-19, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Коронавирус пробрался в 92 школы и 29 детских садов. В некоторых из них заболели и преподаватели.

В 66% случаях речь идет о школах и детсадах, расположенных в Орле. Только 34% приходится на область. За последнюю неделю в 22 школах закрыли на карантин 29 классов. Случаи COVID-19 у работников зафиксированы в 37 школах.

Кроме того, с начала учебного медики зафиксировали случаи COVID-19 в 40 училищах, техникумах, колледжах и вузах Орловской области. 25 случаев пришлось на работников, 39 — на студентов. В 14 учреждениях введен карантин.

ИА «Орелград»

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