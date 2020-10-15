Здание ЗАГСа сдали в аренду «Магниту»

Будущие молодожены уже предвкушают «шикарные» фото.

Во Мценске часть здания ЗАГСа сдали в аренду магазину сети «Магнит». Об этом рассказал пользователь «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Орловская область/Орел Мценск Ливны».

На фотографии, выложенной в Сети, видно, что теперь фасад здания поделен между ЗАГСом и магазином. Причем торговой точке отдана большая часть помещения. Местные жители уже успели придумать анекдот по теме: «Расписались, спрашивают: «Пакетик нужен?» Отвечаешь: «Нет, она у меня красивая».

— Ну и фотки молодоженов теперь тоже норм будут, в духе времени. Все для людей, в общем, — философски прокомментировал фото автор поста.

В комментариях пользователи удивляются, «куда смотрит руководство города?». Но при этом находят и плюсы: «хотя….. с магнитом, в глаза не так бросается нищенский и убогий фасад».

ИА «Орелград»