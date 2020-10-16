Больницу под Орлом за сутки подготовили к приему больных с COVID-19

16.10.2020 | 15:35 Медицина, Новости

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Ремонт проделан силами строительного холдинга «Орелстрой».

Терапевтический корпус Плещеевской ЦРБ (Орловский район) подготовили к приему больных, зараженных коронавирусом. Специалисты ПАО «Орелстрой» произвели все необходимые работы за сутки с 14 до 15 октября. Отделение уже готово к приему пациентов, которых начнут направлять сюда в ближайшие дни.

— Для безопасности пациентов и медиков сотрудники «Орелстроя» уже установили шлюзовые перегородки со специальной многозапорной фурнитурой. Такая установка обеспечивает герметичность между помещениями красной, желтой и зеленой зон. Строители создали дополнительный проем между помещениями желтой и зеленой зон; бетонную площадку, предназначенную для склада кислорода, осуществили монтаж и подключение водоснабжения для парового стерилизатора. Также были проведены сантехнические работы, — говорится в сообщении.

Для строительного холдинга корпус Плещеевской ЦРБ – не первый отремонтированный объект с начала пандемии коронавируса. За последние полгода специалисты провели работы в хирургическом, терапевтическом и отоларингическом отделениях и главном корпусе больницы им. Семашко; Орловском противотуберкулезном диспансере; на трех этажах больницы им. Боткина; хирургическом и инфекционном отделениях, перинатальном центрах НКМЦ им. Круглой.

ИА «Орелград»

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