Бюджет Орловщины на 2021 год назвали неопределенным

Проект бюджета рассмотрели в облсовете.

На заседании комитета облсовета по образованию, культуре и молодежной политике обсудили проект областного бюджета на 2021 год. Сообщается, что бюджет традиционно формируют как социально-ориентированный. При этом по признанию главы департамента финансов, доходы казны закладываются с «некой неопределенностью» из-за пандемии коронавируса.

Главный областной финансист Елена Сапожникова рассказала, что бюджет формировался с условием обеспечения приоритета социально-значимых расходов и выполнения нацпроектов.

Пока бюджет заложен бездефицитным. Общий объем доходов и расходов прогнозируется в сумме 38 млрд 359 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 20 млрд 792,5 млн рублей. Безвозмездные поступления — 17 млрд 566,5 млн рублей.

Традиционно наибольшее количество расходов придется на социально- культурную сферу — 24 млрд 926 млн рублей или 65 % от общего объема расходов. На финансирование нацпроектов заложили 4 млрд 936 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, Сапожникова отметила, что «пандемия повлияла на финансовую ситуацию в регионе, из чего вытекает некоторая неопределенность по прогнозу доходов на 2021 год».

ИА «Орелград»