Главврач подтвердил заражения на подстанции скорой помощи в Орле

16.10.2020 | 15:54 Новости, Общество

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Население пообещали не оставить без медицинской помощи.

Главврач станции скорой медицинской помощи Вадим Костюков подтвердил, что на подстанции Северного района в Орле есть заразившиеся коронавирусом медики. Ранее о вспышке в этом отделении скорой рассказал фельдшер Дмитрий Серегин.

— Среди работников подстанции, действительно, имеются заболевшие, — сказано в комментарии Костюкова, который распространил региональный оперштаб. —  И скорая помощь – не единственная организация, где заболевают работники. Такие случаи характерны для любой пандемии.

Костюков сообщил, что «без медицинской помощи население Северного района не осталось». По его информации, вызовы перераспределяются бригадам других подстанций. «Медицинская помощь будет оказана всем в ней нуждающимся», — уверил медик.

В своем видеообращении фельдшер скорой Дмитрий Серегин ранее заявил, что на подстанции Северного района произошла вспышка коронавируса среди сотрудников. По его словам, у 7 сотрудников COVID-19 подтвержден, у 13 — симптомы ОРВИ. Из 7 бригад работает половина.

На видеообращение Серегина обратили внимание за пределами Орловской области.

ИА «Орелград»

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