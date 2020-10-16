На границах Орловщины поймали 9 человек с температурой

За три дня работы заградпостов проверили более 10 тысяч машин.

15 октября на заседании регионального оперштаба рассказали о первых итогах работы заградпостов на границах Орловской области. За три дня проверили более 18 тысяч человек.

По информации замначальника УМВД России по Орловской области Виталия Власова, с 12 октября на пяти постах проверили 10780 транспортных средств, обследовали 18310 человек. Сообщается, что у 9 человек обнаружилась повышенная температура. Их направили на обследование в медицинские учреждения

Напомним, пять круглосуточных учетно-заградительных постов на границах Орловщины возобновили свою работу с 12 октября. Они расположены на федеральных трассах, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Также посты функционируют на железнодорожных вокзалах Орла, Мценска и на автовокзале в Орле.

Все посты обеспечены мобильными фельдшерско-акушерскими пунктами, аппаратами дистанционной термометрии, а сотрудники правоохранительных органов — необходимыми средствами индивидуальной защиты, уточнили в пресс-службе обладминистрации. Ранее сообщалось, что на их работу из резервного фонда правительства выделили почти 1 млн рублей.

ИА «Орелград»