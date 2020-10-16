Под Орлом иномарка «приземлилась» в кукурузное поле

Девушка-водитель получила травмы.

В четверг, 15 октября под Орлом произошло ДТП: иномарка вылетела с трассы и опрокинулась в заросли до сих пор не убранной кукурузы.

Авария случилась около 11.30 в Шаблыкинском районе. Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 20-летняя девушка ехала на «Джили» по трассе Горки-Шаблыкино. В районе 21 км пути водитель не справилась с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и опрокинулась в левый кювет.

Сообщается, что девушка получила травмы. С места аварии каретой скорой помощи ее доставили в Шаблыкинскую ЦРБ.

ИА «Орелград»