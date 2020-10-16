Под Орлом парикмахера крепко наказали за работу без маски

Суд счел доказанным факты нарушения «коронавирусных» ограничений.

Подробности сообщили в Кромском районном суде, который рассмотрел административное дело о неисполнении санитарно-эпидемиологических правил в период действия ограничительных мероприятий. Оно было заведено на индивидуального предпринимателя. Этой женщине принадлежит студия красоты, расположенная в райцентре Кромы.

В августе этого года студию посетила проверка. Как следует из протокола, ИП «допустила нарушение, выразившееся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Ее также обвинили в нарушении «Рекомендаций по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Постановлением Кромского районного суда она была привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»