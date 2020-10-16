Простые орловцы вырастили три четверти всех овощей

Хозяйства региона занимаются возделыванием других культур.

Орелстат обнародовал оперативные данные о ходе уборки урожая в Орловской области. Отчет указывает на то, что в АПК региона имеется своя структурированность. Например, подсчитано, что основная доля зерна, сахарной свеклы и подсолнечника выращивается сельскохозяйственными организациями. Так, за 9 месяцев 2020 года они произвели 76,8 процента всего зерна, 99,8 процента сладких корнеплодов и 91,3 процента семян подсолнечника.

В то же время личные подсобные хозяйства населения дают немалый вклад в другой подотрасли. Они преимущественно занимаются выращиванием картофеля и овощей. По сведениям статистиков, в этом году за январь-сентябрь простые орловцы на своих участках собрали 74,3 процента всего регионального урожая картошки и 78,2 процента – овощей.

В целом, по оценке Орелстата, на начало октября в хозяйствах Орловской области всех категорий намолочено 3,8 миллиона тонн зерна, включая кукурузу. Накопано 633,1 тысячи тонн сахарной свеклы, 203,2 тысячи тонн картофеля, а также собрано 53,9 тысячи тонн овощей. Кстати, план по сбору овощей в этом году оказался перевыполнен более чем на четверть.

Добавим, что средний намолот зерна, без учета кукурузы, составил 47,1 центнера с гектара против 43,1 центнера годом ранее. К началу октября сахарная свекла была убрана с площади 16,8 тысячи га, что составляет 37 процентов общей площади посевов. При этом сладких корней накопано почти на четверть меньше, чем в прошлом году при средней урожайности 376,3 центнера с га.

ИА «Орелград»