Стало известно, как на Болховском шоссе в Орле столкнулись четыре машины

Один из водителей толкнул ехавший впереди автомобиль.

В пресс-службе регионального УГИБДД рассказали подробности вчерашней аварии на Болховском шоссе в Орле. Как уже писал «Орелград», в массовом ДТП столкнулись четыре автомобиля. Выяснилось, что одна из машин ударила два автомобиля, спровоцировав аварию.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 14.00. 24-летний водитель «Опель Вектра» следовал по Болховскому шоссе со стороны улицы Октябрьской в направлении Раздольной. В районе дома № 2А по Болховскому шоссе он врезался в «Опель Астра». Эта иномарка под управлением 36-летнего водителя двигалась впереди в попутном направлении.

После первого столкновения «Опель Вектра» врезался в «Митсубиси Аутлендер», которая ехала по встречно полосе. За рулем этого авто сидел 49-летний мужчина.

От удара «Опеля» «Митсубиси» врезался в «Ниву», которая, в свою очередь, влетела в столб. За рулем «Нивы» был 65-летний водитель.

Сообщается, что в аварии пострадал водитель «Митсубиси». Он получил телесные повреждения. После осмотра медиков мужчину направили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»