Умер бывший омбудсмен Орловской области Юрий Васютин

Ему был 81 год.

Сегодня на 82 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни Юрий Васютин, российский ученый и общественный деятель, доктор исторических наук, бывший уполномоченный по правам человека в Орловской области. О его смерти сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Юрий Сергеевич Васютин родился 27 ноября 1938 г. в селе Погонево Покровского района Орловской области.

Окончил железнодорожное училище в г. Новороссийске, начал свою трудовую деятельность на вагоноремонтном заводе. После службы в армии был направлен на комсомольскую работу, параллельно учился в Московском юридическом институте, по окончании которого в 1964 году становится преподавателем кафедры истории Краснодарского политехнического института. Затем были долгие годы плодотворной работы в Москве – в качестве заместителя заведующего отделом в ЦК ВЛКСМ, преподавателя Высшей партийной школы при ЦК КПСС, руководителя кафедры исторического опыта Академии общественных наук при ЦК КПСС, профессора кафедры политологии и политического управления Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

После открытия ОРАГС Васютин переезжает в Орел и становится первым проректором академии, возглавив кафедру политологии, а затем и созданный в ОРАГС диссертационный совет. Значительным вкладом Юрия Сергеевича в науку стало создание орловской научной школы политической регионалистики, под его руководством подготовлено более 60 кандидатов и докторов наук.

В 2004 году Васютин избирается председателем Совета Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области». В 2007 г. по списку Президента Российской Федерации становится членом Общественной палаты Российской Федерации. В 2007-2011 годах – уполномоченный по правам человека в Орловской области.

— Созидательная, наполненная событиями и свершениями жизнь Юрия Сергеевича Васютина явилась ярким примером беззаветной преданности Родине, избранному делу, стремления применить свои силы и обширные знания на благо Отечества, достойным образцом служения Орловскому краю и его людям. Под руководством и при непосредственном участии Ю.С.Васютина прошли свое становление несколько поколений государственных и муниципальных служащих региона. Особого признания заслуживает вклад Юрия Сергеевича Васютина в развитие институтов гражданского общества, систему защиты прав и интересов жителей области, становление региональной Общественной палаты как площадки для конструктивного диалога представителей органов власти и общества, — сказано в сообщении на сайте облправительства.

ИА «Орелград»