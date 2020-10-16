Уровень коррупции в Орле оценят онлайн

Сразу два ведомства проведут онлайн-опросы о профилактике коррупции.

Жители Орловской области получили возможность не выходя из дома оценить уровень профилактики коррупционных правонарушений сразу двух ведомств. Так, соответствующий онлайн-опрос будет проводиться с 15 октября по 15 ноября на официальном сайте Главного управления МЧС России по Орловской области.

Чтобы принять в нем участие, надо зайти в раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте этого ведомства и выбрать один из предложенных вариантов ответа. Сам же вопрос будет звучать так: «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2020 году?».

«Мнение граждан имеет большое значение для обеспечения эффективных мер по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих возникновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников ведомства, — пояснили в ГУ МЧС по Орловской области. — В опросе сможет принять участие любой желающий».

Аналогичный онлайн-опрос с таким же вопросом и в те же сроки проведет и налоговая служба. Она также предложит респондентам оценить уровень своей работы в сфере профилактики. Вариантов ответа тоже три: высокий, средний или уровень. Результаты опросов ведомства обещают опубликовать в открытом доступе сразу по окончании голосования.

ИА «Орелград»