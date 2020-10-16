В аварии под Орлом пострадали два младенца

Двух детей везли в салоне «Газели» с полуприцепом.

Вчера, 15 октября во Мценске произошло ДТП, в котором пострадали два маленьких ребенка. Годовалых мальчиков везли в салоне грузовой «Газели», которая не поделила перекресток с легковушкой.

Авария произошла около 20.00 на перекрестке улиц 20-го Июля и Карла Маркса. В «Газель» под управлением 43-летнего водителя врезалась ВАЗовская «десятка». За рулем легковушки ехал 41-летний водитель. Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, именно он допустил столкновение машин.

Сообщается, что водитель «десятки» получил травмы. В «Газели» пострадали годовалые дети, им оказана медицинская помощь.

ИА «Орелград»